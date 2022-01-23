السيسي: حياة كريمة تجوب كافة محافظات مصر لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن مبادرة حياة كريمة تجوب كافة محافظات مصر لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة وهذا الطريق لن يكون ممهدا دون وجود عوائق تعترض مسيرتنا فى ظل تحديات ومخاطر تواجه الأمن القومى المصرى .

وأضاف الرئيس السيسى ، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ 70 ، أن قدر مصر أن تعيش وسط منطقة مضطربة كانت ولا تزال هى بؤرة الأحداث الدولية تتعارض فيها المصالح وتتشابك فيها التوازنات وتتغير فيها التحالفات فما كان مستحيل بالأمس أصبح ممكنا اليوم .



وأشار الرئيس السيسى ، إلى أنه لا سبيل أمامنا لمجابهة كافة هذه الأمور سوى الوحدة والتماسك الوطنى والمحافظة على ثوابتنا المصرية هذا عو عهدنا وتلك هى عقيدتنا التى لا نحيد عنها مهما كانت الصعوبات .

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.