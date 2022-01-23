في تواجد كهربا أساسيًا.. هاتاي سبور يتعادل مع وريزا سلبيًا بالدوري التركي

تعادل فريق هاتاي سبورامام منافسه وريزا سبور سلبياً، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري التركي.

سدد فريق هاتاي اسبور 13 كرة علي مرمي المنافس اثنين فقط منهم علي المرمي ، مقابل 7 كرات لريزز سبورت بدون اي خطورة علي المرمي .

استحوذ فريق هاتاي سبور علي اللعب بنسبة 52 % مقابل 48 % لـ ريزسبورت.

وتواجد محمود كهربا في التشكيل الرسمي لفريق هاتاي سبور التركي منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية .



بهذه النتيجة يصعد فريق هاتاي سبور للنقطة الـ36 محتلا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما ارتفع رصيد ريزا سبور للنقطة 22 في المركز الـ18.