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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا .. الدبيبة يشرف على تخريج الدفعة الأولى لمنتسبي اللواء 111

الدبيبة
الدبيبة

أشرف رئيس مجلس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد على تخريج الدفعة الأولى لمنتسبي اللواء 111 مجحفل. الذين تلقوا تدريباتهم بمركز تدريب حمزة بن عبدالمطلب التابع لرئاسة الأركان العامة.

وذكر المكتب الإعلامي للدبيبة أن الأخير وجه كلمة أكد فيها للخريجين فخره واعتزازه بهم كونهم سيكونون حماة للوطن. الذي لن يبنى إلا بجيش ولائه لله ثم للوطن لا انحياز فيه لفرد أو مدينة أو اي جهة كانت.

ولفت إلى أنه أكد للحضور بأن أمن ليبيا واستقرارها هدف لا مناص منه. وأنه لن نسمح لأحد بأن يعبث بهذا الوطن مهما كلفنا ذلك.

كما شدد على التزام حكومة الوحدة الوطنية بنبذ الحروب قائلاً نعم للسلام ولا للحروب. نعم للبناء والاستقرار والدفاع عن مدنية دولتنا.

وفي سياق متصل ،  دشن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، مشروع “اغرس شجرة” في طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الحملة تحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية ووكالة الجهود التطوعية للشباب التابعة لوزارة الشباب.

وحضر مراسم التدشين وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ووزير الشباب. بالإضافة لأشبال وزهرات الحركة العامة للكشافة والمرشدات.

ويهدف المشروع لغرس مليون شتلة من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة في جميع أنحاء ليبيا.

كما يهدف لتشجيع روح التطوع والمبادرة بين الشباب من أجل الحفاظ على البيئة، وكانت الحملة قد باشرت أعمالها في مدن عدة.

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