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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التنظيم والإدارة: إنتهاء هيكلة 26 وزارة ضمن مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري

صالح الشيخ رئيس الجهاز
صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الإنتهاء من هكيلة 26 وزارة بالتعاون مع الاستشاري الدولي خلال عام 2021، في إطار مشروع رفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة .

وأوضح  تقرير صادر  عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم  وضع هيكل نمطي للوظائف الإدارية المشتركة للتقسيمات التابعة لمكتب الوزراء و الوكيل الدائم.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى وضع التقسيمات الفنية التخصصية لكل وزارة فقد  بعد إجراء عدد من الاجتماعات مع المسئولين بكل وزارة؛ لتحليل الاختصاصات الحالية للوزارة من واقع قانون أو قرار إنشائها وتحليل الاختصاصات الفعلية من واقع الملفات المكلفة بها كل وزارة والمشروعات التى تقوم بها

ووفقا للتقرير : تم إعادة صياغة اختصاصات كل وزارة بما يتلائم مع الملفات التى تتولاها، وكذا وضع تصور للجهات التابعة لكل وزارة لضمان تكامل المهام بين الوحدات التابعة لكل وزارة وعدم تداخل الاختصاصات بينها.

وفي سياق أخر: انتهى الجهاز من دراسة تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي لعدد 9 آلاف و 896 موظفا متعاقدا، خلال عام 2021، وتم دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى "التسوية" لعدد 26 ألفا 388 موظفا.

وتم  دراسة تنفيذ 38 ألفا و604 أحكام لعدد من موظفي الجهاز الإداري للدولة وذلك وفقا للضوابط الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، دراسة نقل عدد 8 آلاف و918 موظفا من وإلى وحدات الجهاز الإداري المختلفة.

التنظيم والإدارة الجهاز الإداري للدولة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ ‏ وزارة التموين

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