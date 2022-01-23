الدكتور شريف شحاتة رئيسًا لفصل الشرق الأوسط للجمعية الدولية لجراحة مناظير الأطفال

أعلنت المجموعة الدولية لجراحة مناظير الأطفال انتخاب الدكتور شريف شحاته أستاذ جراحة الأطفال ورئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب بجامعة طنطا رئيسًا لفصل الشرق الأوسط للمجموعة الدولية لجراحة مناظير الأطفال وذلك لمدة عامين 2022 - 2023 تعقبها تولى الرئاسة مباشرة لمدة عامين 2025/2024 دون انتخابات .

وتوجه الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، بخالص التهنئة إلى الدكتور شريف شحاتة لتوليه رئاسة فصل الشرق الأوسط للمجموعة الدولية لجراحة مناظير الأطفال، مؤكدًا أنه خير تمثيل للجامعة، متمنيًا له دوام التوفيق والرقي.

وأشاد الدكتور أحمد غنيم ‏عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بانتخاب الدكتور شريف شحاته رئيسا لفصل الشرق الأوسط للمجموعة الدولية لجراحة مناظير الأطفال، والذي يعكس قيمة أساتذة طب طنطا بالنسبة للعالم، مؤكدًا أن هذا الاختيار يلقي عليه مسئولية كبيرة لمواصلة التميز .

جدير بالذكر أن الدكتور شريف شحاته هو أول رئيس منتخب لفصل الشرق الأوسط للجمعية من جامعة طنطا، وسبق له أيضا تولي رئاسة الجمعية المصرية لجراحة الأطفال؛ ليصبح الرئيس الثامن عشر لها، خلفا للدكتور أحمد مدحت زكي كأول رئيس من جامعة طنطا.