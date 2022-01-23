استشاري: الكبسولة المبرمجة الحل المثالي لـ السمنة المتوسطة... فيديو

البالون لمدة عام بديلا للتكميم

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن نسبة السمنة البسيطة والمتوسطة أعلى من السمنة المفرطة، وأصحاب هذا النوع من السمنة يميلون إلى الحلول غير الجراحية، مضيفًا أن هناك بعض الإجراءات التي تعمل على علاج السمنة المفرطة بدون جراحة.



وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الأحد، أن الكبسولة المبرمجة حل مثالي لإزالة السمنة المتوسطة، حيث يتم تناولها عن طريق الفم، وبعد أربع شهور تخرج المعدة من الجسم بعد الهضم، من خلال حموضة المعدة، مشيرًا إلى أن هذه الكبسولة تشغل حيزا كبيرا في المعدة حال تناولها، وتعمل على تقليل الشهية، وتزيد من معدل الحرق.

وأضاف أن البالون يتم إدخاله للمعدة من خلال المنظار في وقت لا يزيد عن 10 دقائق، وأصبحت تستمر داخل المعدة مؤخرًا لمدة عام كامل بدلاً من 6 أشهر.

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن البالون كان أحد الحلول لمن يعاني من السمنة المتوسطة، بعيدًا عن إجراء عملية التكميم، مشيرًا إلى أن البعض يخشى من إجراء العمليات الجراحية بسبب الخوف من قص المعدة.

وتابع "السبكي"، أن البالون الذي يستمر داخل المعدة لمدة عام تكلفته أقل من البالون الذي يستمر 6 أشهر، وبذلك هذا البالون اقتصادي بصورة كبيرة.

ولفت إلى أن البالون الذي يستمر عام يؤدي إلى الاعتياد على تناول قدر قليل من الطعام، وبالتالي نسبة الحفاظ على الوزن بعد إزالة البالون تكون أكبر، معقبًا: "البالون الذي يستمر لمدة عام قد يكون بديلا للتكميم، لأنها تؤدي إلى خفض الوزن بنسبة تصل لـ45 كيلو".