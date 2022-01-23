بفرمان من العميد.. صفقة نارية بين زعيم الفلاحين والاتحاد السكندري

طالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري التعاقد مع هشام بلحه لاعب غزل المحلة لسد ثغرات مركز الجناح لدي زعيم الثغر.

وعرض حسام حسن على محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري الدخول في صفقة تبادلية مع غزل المحلة للحصول علي خدمات هشام بلحه.

وفاوض محمد مصيلحي مسؤولي غزل المحلة للحصول علي خدمات هشام بلحة مقابل احمد راشد وحجي ثنائي الفريق بالاضافة الي وجود قيمة مالية مناسبة للحصول علي اللاعب بصفة نهائية.

ويهدف حسام حسم الي تدعيم صفوف الاتحاد السكندري للمنافسة علي جميع البطولات.

في سياق اخر أرسل الاتحاد الأردني لكرة القدم خطاباً رسمياً للاتحاد السكندري يُشير إلى طلب أستدعاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبد الله نصيب " ديارا " للأنضمام لصفوف منتخب بلاده الاردن خلال الفترة من 24_1_2022 حتى 2 _2_2022 ، للمشاركة في معسكر تدريبى للمنتخب الاردنى بدولة الامارات.

إبراهيم حسن ينضم لصفوف زعيم الثغر لنهاية الموسم

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى التعاقد مع لاعب نادي بيراميدز " إبراهيم حسن " لنهاية الموسم الحالى ، مع وضع بند بالتعاقد يُتيح لنادى الاتحاد السكندرى ضمه بصفه نهائية عقب نهاية هذا الموسم ، و يُجيد " حسن " اللعب بمركز الجناح الأيمن ، و سبق له تمثيل أندية الإسماعيلى و الزمالك.

و جاء التعاقد مع اللاعب وفقاً للرؤية الفنية للكابتن حسام حسن المدير الفني و الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة.

ووافق " حسن "على انضمامة لصفوف زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل العقد بعد إنهاء كافة الأمور المالية مع نادى بيراميدز.

ويحرص مجلس إدارة النادى علي انهاء التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية بناء علي رغبة الجهاز الفني بقيادة الكابتن إبراهيم حسن و الكابتن حسام حسن لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.