اليوم.. نظر إعادة محاكمة متهم في أحداث عنف المطرية

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف المطرية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قد قررت إحالة المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية، ووجه لهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.