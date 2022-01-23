راموس يسجل.. باريس سان جيرمان يدك شباك بريست بأربعة أهداف

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا ساحقا على ضيفه ستاد بريست بأربعة أهداف دون رد، على ملعب "حديقة الأمراء" في مباراة الأسبوع الـ 22 من الدوري الفرنسي.



جاء الهدف الأول في الدقيقة 44 عن طريق ماركو فيراتي، وفي الدقيقة 62 أضاف سيرجيو راموس الهدف الثاني للبي أس جي.

وفي الدقيقة 67 جاء الثالث، بكرة أدخلها لاعب بريست ووت فايس بالخطأ في مرمى فريقه، ثم في الدقيقة 75 سجل دانيلو بيريرا الهدف الرابع.

ليرفع فريق العاصمة رصيده إلى 53 نقطة، مغرداً بعيداً في الصدارة، أما بريست فهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.