عمر هريدي يكشف سبب خوضه انتخابات الزمالك على منصب الرئاسة

كشف عمر هريدي المرشح على رئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة سبب خوضه السباق على هذا المنصب.



وقال هريدي في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc: "حددت هدفي منذ البداية وكنت واضح انني سأعلن ترشحي لرئاسة النادي بعد إعلان أحمد سليمان نيته خوض انتخابات اتحاد الكرة".



وأضاف: "نريد أن يكون هناك انتخابات في نادي الزمالك لذلك أعنلت الترشح وكنت سأنسق مع أحمد سليمان في حالة ترشحه وهو ما حدث الآن".



وتابع: "وجهة نظري بعد الأحداث الماضية في السنوات السابقة أن هناك مرحلة انتقالية في النادي خلال الفترة المقبلة بعد الفترة الي كانت من 1911 حتى عام 2022".



وأوضح: "المرحلة المقبلة في تاريخ نادي الزمالك ستؤرخ لمرحلة جديدة في تاريخ النادي".