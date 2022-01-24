جمال حمزة: هناك لاعبون لا يصلحون لنادي الزمالك

انتقد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مباريات بطولة كأس رابطة الأندية.

وقال جمال حمزة، في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك قدم سيئًا في بطولة كأس الرابطة»، مضيفًا: «هدف الزمالك من البطولة غير واضح، وهذا على عكس الأندية الأخرى».

وأضاف: «كان يجب على الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، أن يحدد منذ البداية هدفه من البطولة»، مضيفًا: «هناك لاعبين لا يصلحون للاستمرار في الزمالك، بعد ظهورهم بمستوى متواضع في المباريات الأخيرة».

يُذكر أن الزمالك يقدم نتائج سيئة، في بطولة كأس الرابطة، حيث يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، جمعها من التعادل مع انبي، وتعرض للخسارة أمام فاركو بهدفين نظيفين وغزل المحلة بثلاثية نظيفة.