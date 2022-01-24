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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبد الملك: لست قلقًا على الزمالك.. وتألق ناشئي الأهلي أمر طبيعي

أحمد عيد عبد الملك
أحمد عيد عبد الملك

أكد أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك وحرس الحدود السابق، اتفاقه مع العقوبات الصادرة ضد لاعبي الفارس الأبيض، عقب الهزيمة أمام غزل المحلة في كأس الرابطة.

وقال عبد الملك في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "أي لاعب يظهر بهذا الأداء السيء لا يستحق أن يرتدي القميص الأبيض".

وأضاف: "كثيرون من الذين ظهروا في مباراة المحلة لا يستحقون اللعب في النادي، لاعبون يحصلون على عقود بالملايين ويخسرون من لاعبي غزل المحلة الذين لا يتقاضون نفس العقود".

وأردف: "لو أنت كلاعب لا تعتبر نفسك أساسي فهذه أزمتك، نادي الزمالك ليس 10 لاعبين أساسين فقط والباقي ليس حاضرًا، يجب أن تعرف أن قميص الزمالك له تاريخ كبير، هم كانوا سيئين لأنهم لا يلعبون بروح".

وواصل: "يوسف أوباما يجب أن يراجع نفسه، ويجب أن يبتعد عن التشكيل الأساسي حاليًا، المفترض أنك لاعب مستقر وتحصل على تعاقد، والمدير الفني يتحدث عنه بشكل جيد ويلعب منذ 6 سنوات في الزمالك ولم ينضم لمنتخب مصر ولا مرة، يجب أن يعرف أين الأزمة".

واستكمل: "أما الأهلي فيتعامل مع الأمور من ناحية تسويقية أكثر، ولا يوجد أي لاعب من هؤلاء سيكون له دور مع الفريق الأول في الفترة القادمة، الزمالك والأهلي يعتمدون على شراء اللاعبين من الخارج".

واستطرد: "ظهور ناشئي الأهلي بهذه الروح أمر طبيعي، أي ناشيء يُمثل نادي كبير ويخرج كل ما عنده، ولو كان فريق ناشئين الزمالك هو الذي شارك، لظهر بنفس الشكل، رأينا سيف فاروق جعفر عندما شارك كان يقاتل".

واختتم: " لست قلقًا على الزمالك لأن لدينا قوام أساسي في بطولة إفريقيا، الزمالك يمتلك 11 لاعبًا مع منتخبات بلادهم، الزمالك بطل الدوري وسينافس على بطولة إفريقيا، وإن شاء الله سيتواجد على منصة التتويج الإفريقي".

أحمد عيد عبد الملك الزمالك وحرس الحدود غزل المحلة كأس الرابطة يوسف أوباما

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