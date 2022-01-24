استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاثنين 24-1- 2022.



أسعار الخضراوات اليوم في مصر:



الطماطم تسجل 3.5 جنيه للكيلو

البصل بـ 2.75 جنيه للكيلو

البطاطس 4 جنيهات للكيلو

الخيار 7 جنيهات

الملوخية 10 جنيهات

فلفل رومى 8 جنيهات للكيلو

الباذنجان بـ 4.5 جنيه للكيلو

البسلة بـ 5 جنيهات



أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

الجوافة 7 جنيهات

البرتقال 4 جنيهات

اليوسفي 4.5 جنيه

الموز 9 جنيهات



وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.