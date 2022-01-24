تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي منفردا.. فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11656 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2015 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13754 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 4599 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2176 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 3180 نقطة.

