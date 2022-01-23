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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في ختام تعاملات اليوم الأحد.. 9 مليارات جنيه خسائر التداول بـ البورصة

البورصة
البورصة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات  اليوم "الأحد"، أول جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 750.923 مليار جنيه.

البورصة تواصل الأداء السلبي بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

أداء سلبي لمؤشرات البورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي


وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 11655 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 2015 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 13752 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 4596 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2176 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 3181 نقطة.

البورصة البورصة المصرية تراجع جماعي للمؤشرات المستثمرين مبيعات المستثمرين الأسهم القيادية ايجى أكس 30

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