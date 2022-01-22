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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء سلبي لمؤشرات البورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي

صدى البلد

شهدت جلسات الأسبوع الماضي أداء سلبيًّا لمؤشرات البورصة المصرية. 

وتراجع المؤشر الرئيسي إيجى إكس 30 بنسبة 2.34% خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 11731.71 نقطة.. وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 2208.76 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 1.39% ليغلق عند مستوى 3231.96 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 2.38% ليغلق عند مستوى 13919.86 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 11.83% ليغلق عند مستوى 4727.79 نقطة.

فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 22.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.326 مليار ورقة منفذة على 154 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.498 مليار ورقة منفذة على 177 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

البورصة المصرية البورصة البورصة خلال الأسبوع مؤشرات الأسهم الاسهم الصغيرة والمتوسطة

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