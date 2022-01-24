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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة تبهر جمهورها بإطلالتها عبر إنستجرام.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة  عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت درة بإطلالة  جذابة خطفت بها الأنظار مرتدية جاكيت جلد باللون الأسود، مما حازت علي إعجاب متابعيها .

 

بالفرو.. درة تستعرض جمالها بإطلالة شتوية أنيقة

درة تشارك متابعيها كواليس المشرحة

ويعرض حالياً لـ درة فيلم “الكاهن”، الذي يشاركها بطولته، محمود حميدة، وجمال سليمان وإياد نصار وحسين فهمي وفتحي عبد الوهاب تأليف محمد ناير إخراج عثمان أبو لبن، وهو يتناول صراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال حرب المعلومات، تستعرض الأحداث ملاحقة صحفيين لأطراف تلك المنظمات رغم تعرضهما لمأساة إنسانية تعصف بحياتهما الشخصية، وبمساعدة محامي المنظمة، يتحد الثلاثي لكشف مخطط التنظيم للعالم.

درة صورة درة اخر اعمال درة أحدث ظهور ل درة اطلالات درة أخبار درة

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