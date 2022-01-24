استشاري تغذية: فصل الشتاء أفضل لإنقاص الوزن من الصيف.. فيديو

قال الدكتور خالد أحمد غزالي ، استشاري النباتات الطبية ، إن فصل الشتاء من أفضل فصول السنة التى يستطيع فيها الإنسان إنقاص وزنه بسهولة.

وأضاف الدكتور خالد أحمد الغزالي ، خلال لقائه ببرنامج " سفرة و طبلية " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن اتباع مريض السمنة للكورسات الخاصة بإنقاص الوزن فى الشتاء سينقص وزنه أسرع من الصيف.

وأشار استشاري النباتات الطبية ، إلى أن كورسات التغذية لدينا تقلل كمية السعرات الحرارية الداخلة للجسم عن طريق غلق الشهية، وملئ الجسم بمأكولات بدون سعرات من الأساس.

وتابع استشاري النباتات الطبية، أن الارادة مطلوبة للتخلص من الوزن الزائد، ولفت إلى أن الجسم يستهلك سعرات حرارية أكثر من الصيف للحفاظ على درجة حرارته.