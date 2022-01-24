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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القصير: الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس لزراعة القصب بنظام الشتلات

وزير الزراعة
وزير الزراعة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الارضى اجتماعا لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن النهوض بمحصول قصب السكر بحضور اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية واللواء عمرو عبدالله
رئيس مجلس إدارة مصنع قادر.

 

وبحث القصير الإسراع  في تنفيذ توجيهات الرئيس لزراعة القصب بنظام الشتلات باستخدام أساليب الري الحديثة وانشاء المشاتل لتوفير الشتلات للمزارعين في محافظات الصعيد التي تشتهر بزراعة القصب .


وقال إن هذا النظام يسهم في تحقيق أعلى انتاجية للفدان وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود إيجابي على المزارعين ويرفع مستوى معيشتهم  .

 

القصير وجه بإنشاء حقول ارشادية للمزارعين في مناطق زراعة القصب بالصعيد تكون نماذج على ارض الواقع لزراعة المحصول بالشتلات ونظام الري الحديث واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتكون عامل جذب للقطاع الخاص وخلق وعي لدى المزراعين من اجل سرعة نشر التقنية الحديثة في الزراعة خلال وقت قصير .


وأكد زير الزراعة  أيضا ان الوزارة توفر الدعم الفني للمزارعين للنهوض بمحصول القصب والبنك الزراعي يوفر التمويل اللازم لعملية تطوير نظم الري ودعم المزراعين.

 
حضر الاجتماع الدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية والدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية

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