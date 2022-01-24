مديحة حمدى تكشف لـ صدى البلد نتيجة مسحة فيروس كورونا الأخيرة

كشفت الفنانة القديرة مديحة حمدى عن نتيجة المسحة الطبية الجديدة التي أجرتها الخاصة بفيروس كورونا.

وقالت مديحة حمدي لـ صدى البلد:" للأسف مازلت أعاني من فيروس كورونا والنتيجة جاءت إيجابية، وسأكمل العزل المنزلي ".

وأضافت :" مازلت أعانى من تعب جسماني نتيجة الإصابة بكورونا، واتمني ان تتحسن صحتي في الأيام المقبلة".

وطمأنت الفنانة مديحة حمدي، جمهورها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عبر بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حيث ظهرت برفقة طبيبها المعالج.

وقالت مديحة حمدي في أول ظهور منذ إصابتها بفيروس كورونا: "أنا الحمد لله كويسة، وأهم شئ هو حالتك النفسية وأن تكون متفائل دائما، وذلك حتى تكون المناعة قوية".

وأضافت: “أنا بفضل الله راضية ومتفائلة جدا وربنا ميسمعنيش حاجة وحشة”، مؤكدة أن حالتها في تحسن دائم.

وتابعت: "أنصح المصابين بالفيروس بضرورة اللجوء إلى طبيب مختص؛ وعدم الكسل والاهتمام فقط بالعلاج المنزلي".

كما طمأن الدكتور الخاص بالفنانة مديحة حمدي جمهورها، قائلا: "الفنانة الكبيرة مديحة حمدي أصيبت بمتحور أوميكرون، وهي في تحسن مستمر وستبقي عشرة أيام في العزل المنزلي".

مديحة حمدي في "كلام الناس":

وكشفت الفنانة مديحة حمدي، تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت "حمدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الحمد لله متقبلة الوضع وراضية ومتفائلة"، مردفه: "بيجيلي أوقات بكون كويسه".

وأضافت: "الدور شديد، وأناشد الناس تأخذ بالها أكثر خلال الفترة الحالية"، لافتة إلى أنها شعرت بإرهاق شديد يوم الأحد الماضي، وكان هناك تكسير في الجسم بشكل غير طبيعي".

وأوضحت: "أن الجهاز التنفسي كان متأثر كثيرا وكان لدي احتقان شديد في اللوز والحنجرة"، متابعة: "الأكسجين كان جيدا ومازال حتى الآن.. لكن الروح المعنوية والرضا مطلوب، ويجب علينا أن نأخذ حذرنا لأن الفيروس متواجد في الهواء، وعلينا اللجوء للطبيب في حالة الشعور بدور برد".

كانت الفنانة مديحة حمدي قد حلت ضيفة على برنامج "بنت البلد" على قناة صدى البلد في ديسمبر الماضي، والذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى، وكشفت تفاصيل عودتها مرة أخرى للفن والتمثيل بعد اعتزال دام لمدة 8 سنوات.