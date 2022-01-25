مجلس النواب يستأنف جلساته لمناقشة مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، جلساته العامة اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بعدما انتهى المجلس خلال جلسته أمس من مناقشة 18 مادة من مشروع القانون.



ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي الشباك الواحد، بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.



ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، على المادة الثانية من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية؛ المقدم من الحكومة، والتي تقضي بتشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: السياحة والتنمية المحلية، النقل، الطيران المدني، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والري، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويكون الوزير المختص مقررا للجنة الوزارية.