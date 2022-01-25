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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات تجسسية تكشف عن Scorpio MG 5 الجديدة .. صور

لقطات تجسسية تكشف
لقطات تجسسية تكشف عن Scorpio MG 5 الجديدة

كشفت بعض الصور التجسسية التي ظهرت عبر بعض وسائل الاعلام الصينية عن النسخة الجديدة MG5 والتي تقدم عالميًا باسم MG5 Scorpio، حيث تتمتع تلك السيارة باطلالة خارجية مميزة تحمل الكثير من المسات القوية، إلى جانب بعض اللمسات العدوانية.

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بينما تشير بعض التوقعات بطرح هذه النسخة بالاسواق العالمية في وقت لاحق من هذا العام، حيث انطلقت للاضواء للمرة الاولى خلال فعاليات معرض Chengdu Auto Show بالصين، وذلك خلال العام الماضي 2021.

لقطات تجسسية تكشف عن Scorpio MG 5 الجديدة

 

ومن المتوقع ان تحصل السيارة الجديدة Scorpio MG 5 على محرك 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 151 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامية عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الأداء طراز DCT ثنائية القابض تتكون من 7 سرعات.

ومن خلال الصور التجسسية ظهرت السيارة Scorpio MG 5 من الداخل وهي تضم عجلة قيادة متعددة الاستخدامات بلمسات رياضية القابض، مع شاشة مسطحة لعرض البيانات ومساعدة قائد المركبة، بالاضافة غلى مكيف هواء أوتوماتيكي، ومسند يد من الجلد.

بينما حصلت السيارة Scorpio MG 5 على واجهة امامية تحمل الكثير من مفاهيم الشراسة، بعد أن تمتعت بشبكات أمامية متعددة المقاطع باللون الأسود، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، وجنوط رياضية خماسية الاضلاع، مع امكانية متابعة علبة المكابح التي ظهرت باللون الاحمر.

بالاضافة إلى مصابيح ضباب على جانبي الصادم، ومرايات جانبية كهربائية الأداء، وعواكس اضاءة خلفية، مع منظومة عادم رباعية الاداء، وحزمة من مستشعرات الحركة، وسقف خارجي باللون الأسود.

MG 5 Scorpio Scorpio MG 5 الجديدة السيارة الجديدة Scorpio MG 5

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