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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لاتهامه بهتك عرض إبنته .. إحالة أوراق أب للمفتي بمنطقة المرج

أرشيفية
أرشيفية

 قضت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بإحالة أوراق سائق  لاتهامه بهتك عرض ابنته بمنطقة المرج، للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة 29 مارس للنطق بالحكم.

وأوضح أمر الإحالة في القضية رقم 29240 لسنة 2021 جنايات المرج أن المتهم "شريف. ن "، واقع نجلته المجنى عليها الطفلة "س.ش" بغير رضاها وذلك بأن طرحها على فراشه وحسر عنها ملابسها كاشفاً جسدها وأمنى بها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وكونه من أصولها.

وشهدت والدة المجني عليها في التحقيقات، بأنها وعلى أثر إعياء نجلتها المجني عليها صاحبتها لمستشفى الدمرداش فتبين حملها ووضعت رضيعتها.

وجاء في تحريات المباحث، أنه بناء على شكوى المجنى عليها أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر المتهم بارتكاب الواقعة ومعاشرتها جنسيا كرها عنها مما نتج عنه حملها منه ووضعها لرضيعتها حال كونه والدها.

أثبت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها ثيب، وبها جرح مخيط بغرز جراحية على غرار تلك الناشئة عن الولادة الطبيعية، وكما ثبت من تحليل البصمة الوراثية لرضيعتها أنها تتشارك مناصفة في جميع المواقع الوراثية لبصمة الحمض النووي DNA المستخلص من دماء المتهم والمجنى عليها.

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فيما أمر المستشار محمد شلوف رئيس نيابة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بحبس المتهمين بإلقاء حمير نافقة علي شاطئ ترعة بإحدى القري التابعة لمركز دمنهور ، ٤ أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له فى الميعاد القانونى.

العثور على حمير مذبوحة في دمنهور 

 

بدأت الواقعة بعثور أهالى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، على عدد من رؤوس حمير  ملقاة داخل ترعة بدائرة المركز، وقاموا بإبلاغ الجهات المختصة.

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا يفيد بالعثور على رؤؤس حمير وأرجل ملقاة داخل ترعة في إحدى قري مركز دمنهور.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، ولجنة من الطب البيطري والتموين لمعاينة الواقعة بالفحص تبين وجود 13 حمارا نافقا ومسلوخا مكتملة الأبدان والأعضاء ملقاة بالمجرى المائي المشار إليه.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص مقيمين بدائرة المركز، حيث قاموا بشراء الحمير من أسواق الماشية وذبحها وسلخها واستخلاص جلودها وبيعها لأحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز لتحقيق أرباح غير مشروعة، وقيامهم عقب ذلك بإلقائها بمكان العثور عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة الأخير  32 قطعة جلود  حمير و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف الأخير أنه يقوم بتجميع جلود الحمير وإعادة بيعها لتجار الجلود لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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