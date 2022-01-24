النشرة الدينية .. حكم المسح على الجورب بسبب البرد الشديد .. ورد صادم من مبروك عطية بشأن أصحاب ولا أعز

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصدها في النشرة الدينية.

كلمة لوجه الله تعالى.. مبروك عطية يصدم مؤيدي فيلم أصحاب ولا أعز

مفتي الجمهورية: الحرب مع جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة

باع شقته وأودع ثمنها في البنك لشراء أخرى فهل عليه زكاة؟ .. عالم يجيب

حكم صلاة المسلم خلف المدفأة الكهربائية .. الأزهر للفتوى يجيب

حكم المسح على الجورب بسبب البرد الشديد.. الإفتاء تجيب

حكم الأغنياء الذين يفاصلون فى زكاة المال .. رمضان عبد المعز يجيب

داعية إسلامي: أكل حقوق المطلقة ليس مروءة

كيف أحافظ على قراءة ورد يومي من القرآن؟ الإفتاء تجيب