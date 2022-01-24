حكم الأغنياء الذين يفاصلون فى زكاة المال .. رمضان عبد المعز يجيب

استنكر الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، تصرفات بعض الأغنياء تجاه الفقراء، مضيفا: "بزعل اوى من بعض الأثرياء اللى بيتصل بالمشايخ وعمال يفاصل فى زكاة المال".

المفاصلة فى زكاة المال

وقال رمضان عبد المعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "ازاى دى مصيبة واحد غنى يفاصل فى حق الفقراء، ربنا وصانا عليهم، وجوع أي فقير يكون بسبب بخل جائع، الفقراء عيال الله، والأنبياء وكلاء،"، مستشهدا بقول الله تعالى: "هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم".

نزلت في جوف الكعبة

وقال إن هناك آية عظيمة أمرنا الله فيها بأعظم الأخلاق، وتضمنت جميع الدين والشرع، ومن عظمها أنها نزلت في جوف الكعبة.

ولفت رمضان عبد المعز، خلال حديثه في برنامج “لعلهم يفقهون” والذي يعرض على شاشة قناة dmc إلى أن هذه الآية هي: “إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها”، ربنا بيمدح لمن يمتثل للأمر العظيم ده، الأمانة ليست فلوس فقط، دينك، وطنك، وأولادك، مصالح الناس، القرآن والسنة أمانة، إلخ.

وبين رمضان عبد المعز أن الأمانة هي حمل مسؤولية واجبة الأداء، مستدلاً بحديث سيدنا أنس حين قال ما خطبنا رسول الله إلا قال:" لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له".

علامات الحب

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن عطاء الله فى الدنيا ليس مقياس لحبه للعبد، مشيراً إلى أن قارون أعطاه الله الدنيا مع ظلمه وبغيه.

وقال رمضان عبد المعز خلال حديثه في برنامج “لعلهم يفقهون” والذي يعرض على شاشة قناة dmc: “الناس المساكين حينما رأوا قارون وم ممن لم يروا أن هذه فتنة قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي، لكن أهل العلم قالوا إن الآخرة ثوابها أعظم، فالله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب”.

وشدد على أن علامات الحب، هي أن يعطيك الله من العلم والفضل قائلاً:"ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن يوفقه الله إلى كلمتين من القرآن والسنة في مجلس علم أفضل من عبادة ستين سنة يبى ربنا بيحبني".

شيخ السلطان

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس لأعلى للشئون الإسلامية، إن كلمة شيخ السلطان تعني الآن شيخ القانون، لأنه لم يعد هناك حاكم بأمره الذي يأمر فيطاع في ظل دولة دساتير ومؤسسات. وأن هذا المصطلح تم القضاء عليه، ولكنه يعني فخر واعتزاز لمن ينتسب اليه، لأنه ينتسب إلى القانون.

أضاف خالد الجندي خلال حديثه في برنامج “لعلهم يفقهون” والذي يعرض على شاشة قناة dmc، أنه كان يقصد بكلمة أمنجي التي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون كل مواطن أمنجي لصالح بلده ولصالح مجتمعه، ولا يسمح المواطن لأحد أن يعايره بعكس مفهوم هذا المصطلح.

استشهد بحديث شريف عن علامات يوم القيامة “كيف أنتم إذا أصبح المعروف فيكم منكرًا والمنكر فيكم معروفًا، لافتا إلى أنه شيء عجيب وخطير أن يكون الشيء الصحيح هو الخطأ والشيء الخطأ يصبح هو الصحيح وأن هناك بعض الناس لا يحبوا أن يروا من يخاف على وطنهم.