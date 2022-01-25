يوسف الحسيني: السوشيال ميديا أسوأ حاجة بالقرن الـ21.. فيديو

قال الأعلامي يوسف الحسيني، إن السوشيال ميديا بقت “حاجة خنيقة”، مؤكدا أنها حاجة سيئة جدا وأسوء حاجة في القرن الـ 21 .

وأضاف يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، “أنه لو الامر بيدي وفيه فيروسات تدمر السوشيال ميديا هنشر الفيروس ده عشان أدمرها”.

خربت بيوت

وتابع مقدم برنامج “التاسعة”، أن “السوشيال ميديا خربت بيوت ونشرت إشاعات كبيرة حتى معدلات العنف اللفظي ازدادت بعد وجود السوشيال ميديا”.

وأشار يوسف الحسيني إلى أن السوشيال ميديا بتطلع حواديت وقصص لا أساس لها من الصحة.