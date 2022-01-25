للعام الثاني على التوالي..عالم مصري يحتل قائمة أفضل علماء العالم

أعرب الدكتور عاطف الطاهر أستاذ الفيزياء النووية والإشعاعية بكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط، عن سعادته لانضمامه لقائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرا في العلوم الطبيعية والطبية والاجتماعية للعام الثاني على التوالي، معتبرا ذلك شرفا له وللمؤسسة العريقة جامعة الأزهر التي ينتمي إليها.

وقال الطاهر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر ساعة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن تصنيف جامعة ستانفورد، بدأ منذ العام الماضي 2020 وفيه تم اختيار أعلى أساتذة في العالم تأثيرا في البحث العلمي والنشر الدولي ، واختارت جامعة ستانفورد العام الماضي خمسة من كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط وأنا كنت من بينهم، منوها بأن العدد زاد العام الحالي ووصل إلى 7 علماء من الكلية نفسها ضمن أفضل علماء العالم.

وأضاف، أنه حصل على جائزة الدولة للهيئات والأفراد عام 2011، وهو عضو في اللجنة الدائمة للفيزياء والإشعاع في الطاقة الذرية، ومؤسس لمجلة علمية في الفيزياء النووية.

