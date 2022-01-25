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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جماعة إرهابية.. كرم جبر: لا مصالحة مع الإخوان.. فيديو

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، إن  الجماعة الإرهابية نفذت أعمال عنف وشغب كبير بعد 2011، والإخوان  حاولوا  أخونة الإعلام لكن  العلماء وقف صامد وصابر امام الجماعة الإرهابية وقاد حرب ضد الإخوان .


وأضاف كرم جبر  في  حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"   الإخوان  هددوا المصريين من الخروج في 30 يونيو 2013  لكن المصريين خرجوا ضد الإخوان وقاموا بعزلهم ".

واكمل كرم جبر :"   لا يجوز الحديث عن المصالحة مع الإخوان ولا توجد دولة تتصالح مع جماعة إرهابية وتلك الجماعة الإرهابية يجب أن تحاكم بقوانين الدولة ".

 

ولفت كرم جبر :"   فكرة المصالحة باطنها العذاب ولا مصالحة مع الإخوان مطلقا"، مضيفا:" في ثورة 30 يونيو ظهر الجيش المصري العظيم الذي استطاع ان يمتص الصدمات وأعاد بناء مؤسسات الدولة".

كرم جبر مصر الإخوان الجيش اخبار التوك شو

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