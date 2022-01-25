الونش خارج حسابات المنتخب أمام كوت ديفوار رسميا

أكد الإعلامي محمد شبانة أن التقارير أوصت الطبية للجهاز الطبي في المنتخب الوطني، بضرورة استبعاد محمود الونش مدافع الفريق عن التواجد في قائمة مباراة كوت ديفوار المقرر لها الأربعاء.



وواصل شبانة في برنامجه بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC : "أكدت الجهاز الطبي أن جاهزية الونش لمباراة كوت ديفوار لم تصل إلى 50% ومن الصعب لحاقه بمباراة المنتخب الإيفواري، حيث ينهى اللاعب أمس الاثنين برنامجه التأهيلي ويشارك في جزء من المران غدا بشكل منفرد.



وأوضح: "استقر كيروش على استبعاد الونش من قائمة المباراة سواء التشكيل ألأساسي أو دكة البدلاء، لحين تعافى اللاعب تماما من الإصابة، وهو نفس تفكير المدرب البرتغالي مع حالتي السولية وفتوح من قبل.