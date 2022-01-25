ارتفاع عدد ضحايا التدافع خلال مبارة الكاميرون وجزر القمر إلى 8 قتلى

أعلنت وزارة الصحة الكاميرونية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة التدافع أمام ملعب ياوندي في مباراة دور الـ 16 بين الكاميرون وجزر القمر إلى 8.

وقال ناصر بول بيا، حاكم المنطقة الوسطى في الكاميرون، إنه قد يكون هناك المزيد من الضحايا.

ووقع التدافع، في الوقت الذي عانت فيه الجماهير للوصول إلى استاد أوليمبي في ياوندي، عاصمة الكاميرون؛ لمشاهدة البلد المضيف وهو يلعب ضد جزر القمر في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

فيما قال مسؤولون في مستشفى المساسي القريب، إنهم استقبلوا ما لا يقل عن 40 مصابا جراء التدافع.

وصرح مسؤولون بالكاميرون بأن حوالي 50 ألف شخص حاولوا حضور المباراة، حيث تبلغ سعة الملعب 60 ألف متفرج، لكن لم يكن من المفترض أن يكون أكثر من 80% ممتلئًا؛ بسبب القيود المفروضة على حجم الجمهور بسبب جائحة فيروس كورونا.