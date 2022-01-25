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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا التدافع خلال مبارة الكاميرون وجزر القمر إلى 8 قتلى

الكاميرون وجزر القمر
الكاميرون وجزر القمر

أعلنت وزارة الصحة الكاميرونية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة التدافع أمام ملعب ياوندي في مباراة دور الـ 16 بين الكاميرون وجزر القمر إلى 8.

وقال ناصر بول بيا، حاكم المنطقة الوسطى في الكاميرون، إنه قد يكون هناك المزيد من الضحايا.

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محمد فاروق: جزر القمر منتخب مكافح وقدم مباراة تاريخية أمام الكاميرون

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مقتل 6 أشخاص وإصابة 40 في تدافع بمباراة الكاميرون وجزر القمر

ووقع التدافع، في الوقت الذي عانت فيه الجماهير للوصول إلى استاد أوليمبي في ياوندي، عاصمة الكاميرون؛ لمشاهدة البلد المضيف وهو يلعب ضد جزر القمر في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

فيما قال مسؤولون في مستشفى المساسي القريب، إنهم استقبلوا ما لا يقل عن 40 مصابا جراء التدافع.

وصرح مسؤولون بالكاميرون بأن حوالي 50 ألف شخص حاولوا حضور المباراة، حيث تبلغ سعة الملعب 60 ألف متفرج، لكن لم يكن من المفترض أن يكون أكثر من 80% ممتلئًا؛ بسبب القيود المفروضة على حجم الجمهور بسبب جائحة فيروس كورونا.

كأس الأمم الافريقية جائحة فيروس كورونا فيروس كورونا وزارة الصحة الكاميرونية ملعب ياوندي مباراة دور الـ 16 بين الكاميرون وجزر القمر

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