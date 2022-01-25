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أخبار البلد

بروتوكول للتدريب على مهنة جليس مسن بين القوى العاملة ومعهد الصحة بالإسكندرية

صدى البلد

وقعت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، والمعهد العالي للصحة بجامعة الإسكندرية، أول بروتوكول من نوعه بالمحافظة للتعاون في مجال التدريب على إحدى المهن المستحدثة والمطلوبة حاليا بشدة في سوق العمل، وهي مهنة "جليس المسن" والتي يتم التدريب عليها لأول مرة أكاديميا بالتعاون بين القوى العاملة والمعهد العالي للصحة بجامعة الإسكندرية.

وقع البروتوكول ياسر سعيد وكيل الوزارة  مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، والدكتورة هبة القاضي عميد المعهد العالي للصحة بجامعة الإسكندرية.

وأشار مدير المديرية إلى أن البروتوكول يقضي بتدريب 20 متدربا شهريا مجانا بمراكز التدريب التابعة لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية،  وذلك من خلال برنامج تدريبي متطور يعده نخبة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للصحة، ويشتمل على محاضرات نظرية، فضلا عن تدريب عملي بإجمالي 50 ساعة تدريبية معتمدة متضمنة التقييم النهائي للبرنامج يمنح بعدها المتدرب شهادة اجتياز البرنامج التدريبي معتمدة من المديرية، وجامعة الإسكندريه، فضلا عن حصوله على تصريح بمزاولة المهنة، طبقا لتوجيهات وزير القوى العامله محمد سعفان بفتح مجالات متعددة للتدريب والتأهيل لكافة الفئات وفتح أسواق جديدة للعمالة المدربة. 

وقال مدير المديرية  : إن البروتوكول يأتي  في إطار قيام وزارة القوي العاملة بتطوير رؤية ومفهوم التدريب التحويلي وخلق فرص عمل جديدة خاصة من المهن المستحدثة التي يحتاجها سوق العمل، وذلك من خلال دعم الجهود التي تتبناها الدولة المصرية وتبذلها الوزارة في مجال مكافحة البطالة.

كما يأتي في ضوء اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الوزارة والجامعة لنشر ثقافة العمل الحر بين شباب الجامعات ، وانطلاقا من دور مديريات القوى العاملة في دراسة سوق العمل وتلبية احتياجاته من الشباب المدرب، ودور المعهد العالي للصحة في تعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع بفئاته المختلفة وخاصة كبار السن.

ونوه مدير المديرية إلي أن التدريب علي المهن المستحدثة يتم عن طريق عدد من البرامج التدريبية تحت إشراف أساتذة المعهد العالي للصحة لتخريج كوادر فنية قادرة على القيام بهذه المهنة بكفاءة واحترافية عالية للعمل على الرعاية المجتمعية المتميزة للمسنين .

وأشار سعيد  إلى أن البروتوكول يهدف  إلى تنمية مهارات العاملين في مجال الرعاية لكبار السن ، والمساهمة في وجود عمالة مدربة علي جميع الأعمال المطلوبة والخاصة بهذه الفئة ، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ، من خلال إنشاء قواعد بيانات للأفراد المتخصصين والمدربين من خلال جهات متخصصة للتعاون المشترك مع جميع الجهات التي تحتاج ذلك النوع من العمالة.  

كما يتضمن البروتوكول تمكين المتدربين من الحصول علي تدريب نظري وعملي علي يد أطباء متخصصين في مجال الرعاية الصحية والنفسية والتغذية المتخصصة لكبار السن ، فضلا عن نشر ثقافة  وفتح سوق العمل للعمالة المدربة الماهرة في هذا المجال .

وأوضح مدير المديرية أن الفئة المستهدفة للحصول على هذا البرنامج التدريبي هم راغبي التدريب التحويلي من الحاصلين على دبلوم فني أو متوسط أو المعاهد الفنية والكليات النظرية أو العملية.

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يرية القوي العاملة الاسكندرية بروتوكول للتدريب مهنة جليس مسن عهد العالي للصحة محمد سعفان وزير القوى العاملة

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