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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاجات منزلية سريعة للتخلص من اللسان الأبيض

اللسان الأبيض
اللسان الأبيض

هل سبق لك أن نظرت في المرآة ولاحظت أن لسانك أبيض اللون؟  إذا كنت تتساءلين عن كيفية التخلص من لسان أبيض  إليك  بعض العلاجات المنزلية الرائعة بالإضافة إلى بعض النصائح المفيدة للتخلص من اللسان الأبيض بسرعة. 

في أغلب الأحيان، من المحتمل أن يكون لسانك بالكامل مغطى باللون الأبيض أو توجد بقع  بقع بيضاء منتشرة في جميع أنحائه.

في كثير من الأحيان، يحدث اللسان الأبيض عادة بسبب سوء نظافة الفم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور نتوءات صغيرة وملتهبة ومنتفخة على لسانك.

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تشمل بعض الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب لسان أبيض ما يلي:

فم جاف
تجفيف
حمى
القلاع الفموي - عدوى الفم التي تسببها المبيضات.
سرطان اللسان أو الفم
بعض خيارات نمط الحياة التي قد تعرضك لخطر أكبر للإصابة بلسان أبيض هي:

تدخين و / أو مضغ التبغ
عدم تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط بالقدر الكافي
التنفس من الفم
تناول الكثير من الأطعمة اللينة
تهيج الحواف الحادة لأسنانك أو احتكاك أدوات الأسنان بلسانك
الأدوية مثل المضادات الحيوية التي يمكن أن تسبب عدوى الخميرة في الفم

متى تستشير الطبيب


يجب عليك طلب التدخل الطبي فورًا إذا ظهرت عليك أي من الأعراض الشديدة التالية :

إحساس حارق أو مؤلم على لسانك
ظهور تقرحات مفتوحة في الفم
صعوبة في المضغ أو البلع أو حتى الكلام
ظهور طفح جلدي
فقدان الوزن
ظهور حمى مفاجئ
إذا كان مصدر قلقك الوحيد هو البقع البيضاء غير المبررة على لسانك ، يمكنك إعطاء العلاجات الطبيعية التالية محاولة لعلاج هذه الحالة والوقاية منها.

 

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كيفية التخلص من بياض اللسان بشكل طبيعي


1. صودا الخبز

 

سوف تحتاجين


1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز
بضع قطرات من الماء
فرشاة أسنان ناعمة الشعيرات
 

ما عليك القيام به


أضف بضع قطرات من الماء إلى ملعقة صغيرة من صودا الخبز لتشكيل عجينة سميكة.
باستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة ، اغسل لسانك برفق لمدة دقيقة أو دقيقتين.
اشطف فمك بالماء.
كم مرة يجب أن تفعل هذا
يجب أن تفعل هذا مرة واحدة يوميا.

يمكن أن تساعد الطبيعة القلوية لصودا الخبز في معادلة الأحماض في فمك ، وبالتالي استعادة الرقم الهيدروجيني. هذا له تأثير مضاد للميكروبات على مسببات الأمراض عن طريق الفم ويمكن أن يساعد في القضاء عليها ، وبالتالي علاج اللسان الأبيض .

 

2. الزبادي بروبيوتيك

 

سوف تحتاجين


واحد وعاء من اللبن الزبادي بروبيوتيك سادة

ما عليك القيام به


يمكن تناول  وعاءً من اللبن الزبادي العادي يوميًا.
يمكنك أيضًا ترك القليل من الزبادي على لسانك وشطفه بالماء إذا كنت لا ترغب في تناوله يوميًا.
كم مرة يجب أن تفعل هذا
يجب اتباع هذا العلاج مرة واحدة يوميا.

يحتوي الزبادي بروبيوتيك على مزارع مفيدة من L. acidophilus و B. lactis . يمكن أن تساعد هذه في مكافحة مسببات الأمراض الفموية المسببة للمشاكل مثل البكتيريا والفطريات التي قد تكون مسؤولة عن ظهور بقع بيضاء على اللسان .

لسان أبيض العلاجات المنزلية بياض اللسان بشكل طبيعي صودا الخبز الزبادي بروبيوتيك

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