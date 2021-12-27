بعد موافقة FDA.. كل ما تريد معرفته عن أقراص الفم لعلاج كورونا

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريح استخدام طارئ (EUA) لـ Paxlovid من شركة Pfizer (أقراص nirmatrelvir وأقراص ritonavir ، معبأة للاستخدام عن طريق الفم) لعلاج مرض فيروس كورونا الخفيف إلى المتوسط ​​(COVID-19) في البالغون ومرضى الأطفال.

ومع نتائج إيجابية لاختبار SARS-CoV-2 المباشر ، والذين هم أكثر عرضة للتطور إلى فيروس كورونا الشديد ، بما في ذلك العلاج في المستشفى، يتوفر عقار باكسلوفيد بوصفة طبية فقط ويجب أن يبدأ في أقرب وقت ممكن بعد تشخيص فيروس كورونا وفي غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض.

قالت باتريسيا كافازوني ، مديرة مركز الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "بأنه يتم تفويض أول علاج لـ فيروس كورونا في شكل حبوب تؤخذ عن طريق الفم ، حيث تظهر متغيرات جديدة وتعد بجعل العلاج المضاد للفيروسات متاحًا بشكل أكبر للمرضى المعرضين لخطر كبير للتقدم إلى فيروس كورونا الشديد.

ويتكون Paxlovid من nirmatrelvir ، الذي يثبط بروتين SARS-CoV-2 لمنع الفيروس من التكاثر ، و ritonavir ، الذي يبطئ انهيار nirmatrelvir لمساعدته على البقاء في الجسم لفترة أطول بتركيزات أعلى، يتم إعطاء باكسلوفيد على شكل ثلاثة أقراص (قرصان من نيرماتريلفير و قرص واحد من ريتونافير) تؤخذ معًا عن طريق الفم مرتين يوميًا لمدة خمسة أيام ، ليصبح المجموع 30 قرصًا، لا يُسمح باستخدام Paxlovid لمدة تزيد عن خمسة أيام متتالية.

كما تشمل الآثار الجانبية المحتملة لباكسلوفيد ضعف حاسة التذوق والإسهال وارتفاع ضغط الدم وآلام العضلات، قد يؤدي استخدام Paxlovid في نفس الوقت مع بعض الأدوية الأخرى إلى تفاعلات دوائية كبيرة محتملة.

قد يؤدي استخدام Paxlovid في الأشخاص المصابين بعدوى HIV-1 غير الخاضعة للرقابة أو غير المشخصة إلى مقاومة عقاقير HIV-1، قد يتسبب ريتونافير في تلف الكبد ، لذا يجب توخي الحذر عند إعطاء باكسلوفيد للمرضى الذين يعانون من أمراض الكبد الموجودة مسبقًا ، أو تشوهات في إنزيمات الكبد أو التهاب الكبد.