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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عسر الهضم مشكلة الملايين.. كيف تعرف أنك مصاب به.. وهذه أبرز طرق علاجه المنزلية

علاج عسر الهضم
علاج عسر الهضم
  • أعراض عسر الهضم أبرزها الشبع بسرعة 
  • علاج عسر الهضم بطرق طبيعية 

تعد مشكلة عسر الهضم من أكثر المشكلات التى تصيب الجهاز الهضمى ويعاني منها ملايين الأشخاص فى العالم نتيجة مجموعة من الأسباب المختلفة أبرزها الأدوية والتغذية الخاطئة.

ونكشف لكم أهم أعراض عسر الهضم وطرق علاجه وذلك وفقا لما جاء في موقع mayoclinic .

 

أعراض عسر الهضم 

  • الشبع المبكر أثناء تناول الطعام .
  • الامتلاء غير المريح بعد الأكل، حيث يستمر الشعور بالامتلاء لفترة أطول مما ينبغي.
  • عدم الراحة في الجزء العلوي من البطن وتشعر بألم خفيف إلى شديد في المنطقة الواقعة بين أسفل عظم الصدر وسرة البطن.
  • حرقان في الجزء العلوي من البطن، حيث تشعر بسخونة غير مريحة أو بحرقان بين أسفل عظم القص وسرة البطن.
  • انتفاخ في الجزء العلوي من البطن وتشعر بإحساس غير مريح بالضيق في الجزء العلوي من البطن.
  • غثيان وتشعر وكأنك تريد التقيؤ، حيث يعد من أبرز أعراض عسر الهضم.

إذا وجدت أى من أعراض عسر الهضم فيجب عليك تجربة العلاجات المنزلية بسرعة وإذا لم تتحسن فيجب زيارة الطبيب لتلقي العلاج المناسب.

علاج عسر الهضم 

طريقة تناول الطعام

تناول وجبات أصغر حجمًا وبتكرار أكبر وامضغ طعامك ببطء وبشكل كامل.


تجنب المثيرات

الأطعمة الدهنية والتوابل والأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والكافيين والكحول والتدخين، يمكن أن تؤدي إلى عسر الهضم.


الحفاظ على وزن صحي

تضغط الأرطال الزائدة على بطنك، وتدفع معدتك إلى أعلى وتتسبب في عودة الحمض إلى المريء.


ممارسة الرياضة بانتظام

التمرين يساعد على التخلص من الوزن الزائد ويعزز الهضم بشكل أفضل.


إدارة الإجهاد

اخلق بيئة هادئة في وقت الطعام ومارس تقنيات الاسترخاء، مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا واقضِ الوقت في فعل الأشياء التي تستمتع بها واحصل على قسط كافي من النوم.


تغيير الأدوية الخاصة بك

بموافقة طبيبك، توقف أو قلل من مسكنات الألم أو الأدوية الأخرى التي قد تهيج بطانة المعدة وعسر الهضم، وإذا لم يكن هذا خيارًا فتأكد من تناول هذه الأدوية مع الطعام.

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