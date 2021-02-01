دراسة: عرض غريب على اللسان يؤكد الإصابة بفيروس كورونا

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين بريطانيين، أن هناك عرضا غريبا انتشر بين بعض المصابين بفيروس كورونا المستجد، وهو بعض الفطريات التي تشبه الفرو على اللسان.
وتابع الباحثون، أن العرض الجديد للإصابة بعدوى فيروس كورونا الذي رصدته نتائج الدراسة هو عبارة عن تكون ما يشبه "طبقة من الفرو" على اللسان، يمكن أن تكون بيضاء أو صفراء ولا يمكن إزالتها.
وأفاد الباحثون، أن هناك المزيد من الأشخاص المصابين بعدوى فيروس كورونا الذين يشكون من تغير لون اللسان وتضخمه ومشاكل أخرى في الفم، بحسب ما نقل موقع NBC الإخباري الأمريكي.
وقال بروفيسور تيم سبيكتور أستاذ علم الأوبئة الجينية في معهد كينغز كوليدج لندن، إنهم وجدوا تغيرا في لون اللسان بين الأشخاص الذين تم فحصهم وكانوا مصابين بفيروس كورونا.
وأوضح سبيكتور، أن أكثر من ثلث مرضى كوفيد-19، أي نسبة 35%، يعانون من أعراض غير تقليدية للمرض في الأيام الثلاثة الأولى، لذلك من المهم لفت الانتباه إلى الطفح الجلدي، وتقرحات أصابع القدمين وعلامات التحذير الأخرى والتي يتم "تجاهلها.
كما لفت سبيكتور، إلى أن 1 من كل 500 مريض فيروس كورونا يعاني من تغير لون اللسان تشبه طبقة من الفرو باللون الأبيض أو الأصفر ولا يمكن إزالتها، بجانب الأعراض الرئيسية المعروفة لفيروس كورونا المستجد.