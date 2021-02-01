دراسة: عرض غريب على اللسان يؤكد الإصابة بفيروس كورونا



انتشر بين بعض المصابين بفيروس كورونا المستجد، وهو بعض الفطريات التي تشبه الفرو على اللسان.

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين بريطانيين، أن هناك عرضا غريبا