بـ 5 نصائح مهمة.. الصحة العالمية تكشف طرق الوقاية من كورونا وتحوراته

كشفت موقع منظمة الصحة العالمية الرسمي عن بعض النصائح الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مؤكدة على ان تلك الإجراءات الاحترازية هي دائما وأبدا السبل الوحيدة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





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وأكدت المنظمة، أن بعض هذه الإجراءات الفردية ستبقى هي خط الدفاع الأول أمام الفيروس ومحاوراته، وسوف تخفض من التعرض للإصابة بـ فيروس كورونا كوفيد-19 بشكل كبير، ومن أهمها :





1- ارتداء الكمامة دوما

2- اغسل يديك باستمرار

3- حافظ على التباعد الاجتماعي

4- السعال والعطس في كوعك

5- افتح النوافذ قدر المستطاع





وشدد منظمة الصحة العالمية، على أنه حين تكون خارج المنزل ومختلطة بالآخرين، يجب ألا تتخلى عن المطهر الكحولي كلما لامست كمامة الوجه للوقاية من فيروس كورونا





فيما أكدت نصائح المنظمة، على أنه تكون الكمامة من الأساسيات التي لا تفارقك أثناء وجودك خارج المنزل وتختلط بأي أشخاص، كما يجب أن تستخدم المطهر الكحولي على اليدين أثناء وضع الكمامة، وأثناء قيامك بتعديلها على الوجه أو أثناء ملامستها لأي سبب، وكذلك أثناء قيامك بإزالة الكمامة من على وجهك.





واعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن الكمامة القماشية لا تزال فعالة، حتى بالنسبة لـ فيروس كورونا المتحور لأن طريقة الانتقال هي نفسها، مع أهمية الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين الآخرين، وحاول أن تكون هذه المسافة أكبر في حال أنك متواجد في مكان مغلق، "فكلما ابتعدت.. كنت أفضل، من أجل حماية نفسك والآخرين".



