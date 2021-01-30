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منوعات

ضعف الخلايا المنوية.. فيروس كورونا يؤثر على الخصوبة عند الرجال

السبت 30/يناير/2021 - 06:40 ص
الرجال
الرجال
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عزة عاطف
توصلت دراسة جديدة إلى أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يؤثر على جودة الحيوانات المنوية ويقلل من الخصوبة لدى الرجال المصابين.

تزعم دراسة في جامعة ألمانية أن الفيروس يمكن أن يتسبب في زيادة موت الخلايا المنوية والالتهابات وفقا لصحيفة ذا صن.

ووجد البحث المنشور في قسم الإنجاب أن 84 رجلًا مصابين بفيروس كورونا قد شهدوا ارتفاع الضغط في خلايا الحيوانات المنوية بنسبة تزيد عن 100٪.

واكتشفت أيضًا أن شكل خلية الحيوانات المنوية قد تغير بنسبة 400 في المائة مما قد يؤدي، وفقًا للدراسة إلى مشاكل في الإنجاب.

يؤكد البروفيسور «آلان باسي» أستاذ طب الذكورة بجامعة شيفيلد: " أن تكون الدراسة قادرة على تكرار هذه القياسات كل عشرة أيام خلال فترة 60 يومًا لم يكن بالأمر السهل وهذا جزء جيد من الدراسة". 

"ومع ذلك، نظرًا لأن إنتاج الحيوانات المنوية يستغرق أقل من ثلاثة أشهر (تقريبًا) ليتم الانتهاء منه من البداية إلى النهاية، فقد حاولوا إتمام الدراسة كل 30 يومًا".

وكان من الأفضل معرفة ما إذا وقع اختلاف خلال 90 يومًا بين المجموعتين، حيث أشارت ورقة بحثية منشورة العام الماضي إلى وجود اختلاف بسيط في تركيز الحيوانات المنوية خلال ذلك الوقت".

بحثت دراسات متعددة في تأثير الفيروس على الأعضاء التناسلية للرجال، وظهرت نتائج تفيد بإمكانية تكون بعض المشكلات الغير مباشرة التي تتعلق بالخصوبة، على الأقل مؤقتًا.

وأضاف الباحث الرئيسي بهزاد حاجي زاده مالكي أن هذا يؤثر على الخلايا المنوية بتقليل جودة الحيوانات المنوية وانخفاض إمكانية التخصيب.

واختتم: "على الرغم من أن هذه التأثيرات تميل إلى التحسن بمرور الوقت، إلا أنها ظلت أعلى بشكل ملحوظ وغير طبيعي لدى مرضى كورونا، وكان حجم هذه التغييرات مرتبطًا أيضًا بخطورة المرض".
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