نصائح منظمة الصحة العالمية لوقاية الأطفال من كورونا.. رقم 5 الأبرز

بعد ان كشفت منظمة الصحة العالمية ، ان الأطفال الصغار الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 كانوا يعانون من أعراض خفيفة مقارنة مع البالغين وكبار السن؛ فكان البالغين يعانون من مشكلات الجهاز التنفسي والتوعك وارتفاع درجة الحرارة، وربما يصابون بالسعال و التهاب الحلق والعطس.
وشرحت كيركوف، أن جميع الإرشادات والإجراءات الاحترازية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تشمل الكبار والصغار على حد سواء في الوقاية من فيروس كورونا، وتشمل :
1- نظافة أيدي الأطفال وغسل أيديهم بشكل مناسب بالماء والصابون لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 ثانية، أو تطهيرها بالكحول.
2- ضرورة التزام جميع الأطفال، بمن فيهم من هم في عمر عامين فقط، بآداب التنفس وعلى رأسها السعال والعطس في المرفق أو في منديل ورقي، مشيرة إلى أن هذه عادات جيدة يجب تكوينها للأطفال مع تقدمهم في السن.
3- الالتزام باتباع الإرشادات المحلية بارتداء كمامات واقية مناسبة، وتعليم الأطفال كيفية وضعها بأيد نظيفة وتثبيتها على الأذنين، وأن تغطي أنوفهم وأفواههم جيدًا، مع التنبيه عليهم بعدم لمس الجزء الخارجي من الكمامات، وتنظيف أيديهم جيدًا بعد خلع الكمامات.
4- ضرورة أن يتحدث الآباء والأمهات إلى أطفالهم وتقديم أفضل ما يمكن من الإجابات عن أسئلتهم؛ حيث إن هناك الكثير من الالتباس بسبب المعلومات المتواترة والتي تبعث على الخوف بين الأطفال، لذا يجب أن يقوم الوالدان بالحصول على معلومات موثوقة وتهدئة مخاوف أطفالهم.
5- أما أهم نصيحة يجب الالتزام بها فهي الحرص الدائم على الالتزام بالتباعد الجسدي خارج نطاق العائلة مباشرة، والتأكد من الحفاظ على مسافة بين الأشخاص خارج المنزل كأفضل طريقة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا-كوفيد-2.