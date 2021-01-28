نصائح منظمة الصحة العالمية لوقاية الأطفال من كورونا.. رقم 5 الأبرز

بعد ان كشفت منظمة الصحة العالمية ، ان الأطفال الصغار الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 كانوا يعانون من أعراض خفيفة مقارنة مع البالغين وكبار السن؛ فكان البالغين يعانون من مشكلات الجهاز التنفسي والتوعك وارتفاع درجة الحرارة، وربما يصابون بالسعال و التهاب الحلق والعطس.



فيما أشارت منظمة الصحة العالمية، ان أعراض فيروس كورونا التي ظهرت على الأطفال كانت جميعها معوية مثل الإسهال أو القيء، وفي الغالب معظم الأطفال الذين تثبت إصابتهم بالعدوى لم تظهر عليهم أى أعراض على الإطلاق.

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وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، خبيرة الأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية، أن أفضل طريقة للحفاظ على سلامة الأطفال هي الوقاية، مؤكدة أن هدف علماء منظمة الصحة العالمية في المقام الأول يرتكز على منع أكبر عدد ممكن من الإصابات في جميع أنحاء العالم.





وشرحت كيركوف، أن جميع الإرشادات والإجراءات الاحترازية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تشمل الكبار والصغار على حد سواء في الوقاية من فيروس كورونا ، وتشمل :





1- نظافة أيدي الأطفال وغسل أيديهم بشكل مناسب بالماء والصابون لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 ثانية، أو تطهيرها بالكحول.





2- ضرورة التزام جميع الأطفال، بمن فيهم من هم في عمر عامين فقط، بآداب التنفس وعلى رأسها السعال والعطس في المرفق أو في منديل ورقي، مشيرة إلى أن هذه عادات جيدة يجب تكوينها للأطفال مع تقدمهم في السن.





3- الالتزام باتباع الإرشادات المحلية بارتداء كمامات واقية مناسبة، وتعليم الأطفال كيفية وضعها بأيد نظيفة وتثبيتها على الأذنين، وأن تغطي أنوفهم وأفواههم جيدًا، مع التنبيه عليهم بعدم لمس الجزء الخارجي من الكمامات ، وتنظيف أيديهم جيدًا بعد خلع الكمامات.





4- ضرورة أن يتحدث الآباء والأمهات إلى أطفالهم وتقديم أفضل ما يمكن من الإجابات عن أسئلتهم؛ حيث إن هناك الكثير من الالتباس بسبب المعلومات المتواترة والتي تبعث على الخوف بين الأطفال، لذا يجب أن يقوم الوالدان بالحصول على معلومات موثوقة وتهدئة مخاوف أطفالهم.



