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مرأة

قبل وبعد الإصابة.. 8 أنواع من اختبارات فيروس كورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:19 م
8 أنواع من اختبارات
8 أنواع من اختبارات فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
أثارت اختبارات كورونا جدلا واسعا خلال الفترة الماضية نظرا لتعدد أنواعها، لذلك نستعرض خلال التقرير التالي أنواع اختبارات كوفيد 19 وفقا لموقع "timesnownews".

تتوفر أنواع مختلفة من اختبارات COVID-19:


1- اختبار مستضد فيروس كورونا الذي يكشف ما إذا كان الشخص مصابًا حاليًا بمسببات الأمراض مثل فيروس SARS-CoV-2.
يهدف اختبار الأجسام المضادة لـ COVID-19 إلى استخدامه كوسيلة مساعدة في تحديد الأفراد الذين لديهم استجابة مناعية تكيفية لـ SARS-CoV-2 ، مما يشير إلى إصابة حديثة أو سابقة.

2- اختبار COVID-19 RT-PCR هو اختبار للنسخ العكسي - تفاعل البوليميراز المتسلسل (rRT-PCR) للكشف النوعي عن الحمض النووي من SARS-CoV-2.

3- اختبار الأجسام المضادة لـ SARS-CoV-2 IgG - تختلف اختبارات الأجسام المضادة لـ COVID-19 IgG عن اختبار نوع "المسحة" المعتاد ، والذي يختبر لمعرفة ما إذا كان شخص ما مصابًا بالمرض حاليًا، يمكن لاختبار الأجسام المضادة IgG المضادة لـ SARS-CoV-2 معرفة ما إذا كان الشخص قد أصيب بالفيروس.

4- اختبار بروكالسيتونين (PCT): هو فحص دم يتم إجراؤه بشكل متكرر إذا كان هناك اشتباه في تعفن الدم البكتيري، وهو عدوى جهازية شديدة يمكن أن تهدد حياة مرضى كوفيد. يمكن أن يلعب التعرف المبكر على المرضى المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى الشديدة دورًا مهمًا.

5- تعداد الدم الكامل (CBC) - هي مجموعة من الاختبارات التي تقيم الخلايا التي تدور في الدم ، بما في ذلك خلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء) وخلايا الدم البيضاء (WBCs) والصفائح الدموية (PLTs).

6- اختبار الفيريتين - يقيس اختبار الفيريتين مستوى الفيريتين، وهو بروتين تخزين الحديد الرئيسي في الجسم.

7- اختبار بروتين سي التفاعلي (CRP) - هو علامة اختبار الدم للالتهابات في الجسم.

8- اختبار D-dimer:  هو اختبار دم يستخدم عادة للمساعدة في فحص أو مراقبة مشاكل تخثر الدم لدى مرضى فيروس كورونا.
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