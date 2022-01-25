عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 5 أشخاص من البلوش بهجومين منفصلين جنوب إيران

مقتل 5 أشخاص من البلوش
مقتل 5 أشخاص من البلوش بهجومين منفصلين جنوب إيران

قالت وسائل إعلام إيرانية معارضة، اليوم الثلاثاء، إن خمسة من أبناء القومية البلوشية قتلوا بهجومين منفصلين، أحدهما شنته قوات الأمن في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وذكر موقع ”إيران آزادي“، أن ”ثلاثة مواطنين بلوشاً لقوا مصرعهم في وقت متأخر من مساء الاثنين، على أيدي عملاء وزارة المخابرات في الطريق السريع بمدينة إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان“.

واشنطن: مستعدون لمفاوضات مباشرة وعاجلة مع إيران حول الاتفاق النووي

ما يحدث في اليمن تراجيديا إنسانية.. إيران تعلق علي احتجاز الجيش الأمريكي سفينة تهريب تابعة لها

وأضاف الموقع نقلاً عن منظمة النشطاء البلوش، أن ”ثلاثة مدنيين على الأقل قتلوا فيما أصيب اثنان آخران، أحدهما امرأة، برصاص عناصر المخابرات على سيارة تعود لمواطنين بلوش في طريقها من إيرانشهر إلى سهل شاه هاشم“.

وأوضحت المنظمة الحقوقية البلوشية أنها تمكنت من التعرف على اثنين من القتلى، هما يونس حاج رحمن ناروبي، وسجاد محمد دوست ناروبي“، مبينة أن ”سجاد نيروبي توفي بعد نقله إلى المستشفى“.

وبحسب المنظمة، أطلق رجال الأمن النار على سيارة بيجو 405 يقودها يونس وسجاد، ما تسبب في اصطدام سيارتهما بسيارة أخرى.

وفي مدينة راسك التابعة لإقليم سيستان وبلوشستان، لقي اثنان من الأقلية البلوشية مصرعهما على أيدي مسلحين مجهولين يعتقد أنهم عناصر تابعة للحكومة، وفقاً لما ذكره موقع ”حال وش“ البلوشي الإيراني.

وأضاف الموقع في تقرير له، أن ”عملية قتل المواطنين نوار بليده اسكندر، وخدا بخش بلوش، حدثت مساء الاثنين، عندما فتح مسلحون مجهولون النار عليهما في مدينة راسك“.

وأشار الموقع إلى أن إقليم سيستان وبلوشستان الواقع جنوب شرق إيران، يشهد حالة من انعدام الأمن على نطاق واسع، بسبب وجود أسلحة حكومية في أيدي المجرمين، ودعم الأجهزة الأمنية لعناصر شريرة لأغراض سياسية.

وفي سياق متصل، لقي رئيس لجنة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة الإيرانية في مدينة سوران جنوب شرق البلاد، مصرعه خلال اشتباكات مع مسلحين.

وذكر موقع ”إيران آزادي“، أن ”وحيد سالاري، رئيس لجنة مكافحة المخدرات بمدينة سوران، لقي مصرعه مساء الاثنين في اشتباكات مسلحة بالمدينة“، مضيفاً أن ”سالاري هو أحد رجال الأمن الذين تورطوا بشكل مباشر في أعمال الاعتداء ومصادرة الممتلكات وقتل الشباب البلوش“.

ووفقًا للتقرير السنوي لحملة النشطاء البلوش، فإنه خلال عام 2021، قُتل وجُرح ما لا يقل عن 115 مواطنًا من البلوش على أيدي مسلحين في منطقة بلوشستان من بينهم 5 أطفال و 4 نساء.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة البلوش في إيران تبلغ 2% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم 85 مليونًا، وينتمون للطائفة السنية، بحسب إحصاءات رسمية.


ويعاني سكان سيستان وبلوشستان المتاخمة للحدود مع باكستان وأفغانستان من الفقر والبطالة، فيما تنعدم الخدمات الأساسية في مدن هذه المحافظة.

البلوش ايران مقتل اصابة هجوم

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة

وزير الكهرباء يباشر عمله بعد شفائه من فيروس كورونا

مشروع حضاري.. الهيئة الهندسية تطور سوق المنهل بمدينة نصر

سامسونج تعتزم إطلاق واحد من أرخص الهواتف الذكية بمواصفات متميزة

شعراوي: برنامج تطوير الريف المصري مشروع قومي لم تشهده أي دولة من دول العالم.. صور

شأنٌ حزين.. أول تعليق من رئيس النواب اللبناني علي قرار سعد الحريري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

بسبب مشهد أصحاب ولا أعز.. كيف تعيش أسرة أحمد حلمي ومنى زكي ؟

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من موجة أمطار غزيرة تضرب المحافظات

قمة الظلم.. ميدو يفتح النار على CAF بسبب حارس مرمى جزر القمر

قعد 5 سنوات عنده 18 عاما.. ميدو يهاجم الصحف والمواقع بسبب رمضان صبحي

إيفا فارما تطرح مولنوبيرافير في مصر.. و«علمية كورونا»: سيُسرع شفاء المرضى

سعر الذهب في مصر اليوم 25-1-2022

التموين: انخفاض أسعار الزيت فى هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. فضيحة مشجع في المدرجات.. الشبح يثير ذعر العالم.. وراكب يتعلق بعجلة طائرة 11 ساعة

العجوز الصغيرة.. فتاة شعرها يتحول للون الأبيض بالكامل منذ الطفولة|صور

اختباء رجل بين عجل الطائرة لمدة 11 ساعة.. شاهد ما حدث له

في حضن أخرى.. كاميرات المباراة تفضح خيانة مشجع لحبيبته|صور

فيديو

فيديو جراف.. مصر تنجح في تصنيع دواء مولونبيرافير.. ما القصة

على العهد مخلصين وادعو معايا لمصر.. أغاني تحتفل بعيد الشرطة الـ70

طعن في الأعراض.. نقيب الممثلين يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد شخص أساء للفنانين "فيديو"

بالغناء.. تشييع جثمان المخرج السورى بسام الملا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ