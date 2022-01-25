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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

اجتماع اللجنة التنسيقية لرفع جودة مرفقي المياه والصرف الصحي في أسيوط

صدى البلد

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية لرفع جودة مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، لمناقشة قرارات اللجنة العليا للمياه ونتائج زيارة اللجنة الوزارية والوقوف على الوضع الحالي للآبار الارتوازي؛ وأهم إجراءات الشركة تجاه تنفيذ قرارات اللجنة العليا للمياه.


جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط، والأستاذ الدكتور محمد زين العابدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط،  والأستاذ الدكتور وحيد مصطفى مدير الطب الوقائي بأسيوط، والعميد حاتم محمد فرغلي رئيس قسم شرطة المسطحات بأسيوط، والمهندسة هالة محمود فرغلي محمد مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، والدكتورة مرام على عبد المالك مدير إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بأسيوط، والدكتورة حنان جلال الخطيب مدير إدارة المعامل المركزية بأسيوط، والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بأسيوط، والكيميائي اسلام حسنين رئيس قطاع المعامل بالشركة.


وناقش الاجتماع أهم إجراءات الشركة في سحب العينات الدورية  للمياه من الآبار  الارتوازي وفقاً لقرارات اللجنة العليا للمياه، وأهم المقترحات المقدمة التى من شأنها تقديم حلول لمصرف المعابدة الزراعي والذي يصب بالقرب من  محطة مياه المعابدة الجديدة الجاري تنفيذها ضمن مبادرة تطوير قري الريف المصرى بطاقة إنتاجية 31ألف م3 /يوم لخدمة بحري مركز أبنوب، ودراسة سبل معالجة الحمأة بيئياً للمتبقي من مجمع محطات معالجة الصرف الصحي بخلاف محطة المعالجة طاقة 70 ألف م3/يوم، والجارى عمل إحلال وتجديد بها لرفع كفاءتها التصميمية من 70 ألف م3/يوم إلى 105 ألف م3/يوم، وتحسين كفاءة السيب النهائي بإضافة فلتر قرصي، وتطوير نظام المعالجة إلى معالجة ثلاثية.


كما تناول أهمية التأكيد على معاينة لجنة صحة البيئة لمواقع محطات رفع الصرف الصحي بمشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي بقري دير درنكة ودرنكة الجديدة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID ضمن مشروع دعم حلول المياه المتكاملة، والذي يضم عدد (3) محطات رفع (محطة دير درنكة الفرعية ، محطة رفع دير درنكة المدمجة ، محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية )، بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيها لتحقيق استفادة لـ8 آلاف نسمة فضلا عن 400 ألف زائر سنويا لمسار العائلة المقدسة.

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