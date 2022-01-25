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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشاد بجهودهم لحفظ الأمن.. محافظ بورسعيد يكرم عددا من رجال الشرطة بالمحافظة

محافظ بورسعيد يكرم
محافظ بورسعيد يكرم عددا من رجال الشرطة

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء حسني عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد اليوم، عددا من جنود وضباط وأمناء الشرطة،  وذلك خلال زيارته لإدارة قوات الأمن،  لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى ال70لعيد الشرطة المصرية،  وذلك بحضور المستشار العسكرى والقيادات الأمنية والعسكرية.

محافظ بورسعيد يكرم  عددا من رجال الشرطة

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود رجال الشرطة المتواصلة فى حماية مقتدرات الوطن،  والحفاظ على الأمن والأمان، و توفير المناخ الملائم لإنجاز خطط التنمية وإقامة كبرى المشروعات التى تحقق التقدم والتطور للدولة المصرية.

محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

من جانبه،  وجه اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد الشكر لمحافظ بورسعيد على تقديره ودعمه المتواصل لرجال الشرطة.

وأكد أن رجال الشرطة لايدخرون جهدا فى التضحية بكل غال وثمين من أجل الحفاظ على مصر وأبناء الوطن، لافتا إلى أهمية دعم جهود الأجهزة التنفيذية والتعاون سويا لتحقيق أفضل مكانة لوطننا الغالي.

محافظ بورسعيد يكرم  عددا من رجال الشرطة
محافظ بورسعيد يكرم  عددا من رجال الشرطة
محافظ بورسعيد يكرم  عددا من رجال الشرطة
محافظ بورسعيد يكرم  عددا من رجال الشرطة
بورسعيد محافظ بورسعيد وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية الشرطة المصرية اللواء عادل الغضبان المستشار العسكرى القيادات الأمنية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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