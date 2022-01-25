مراكز أفريقية : إجمالي إصابات كورونا يرتفع إلى 10 ملايين حالة

ذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة ارتفع إلى 10 ملايين و606 آلاف و785 حالة إصابة، كما سجلت 236 ألفا و565 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.

وأفادت المراكز - في أحدث إحصائيات صادرة اليوم الثلاثاء - بأنه تم إعطاء أكثر من 205 ملايين و275 ألفا و858 لقاحا في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 9 ملايين و466 ألفا و848 حالة.

وأوضح أنه يوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب ثم تونس وإثيوبيا وليبيا.

