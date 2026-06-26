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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فيديوهات خادشة للحياء.. سقوط صانعة محتوى ترتدي ملابس مثيرة في الجيزة

المتهمة
المتهمة
مصطفى الرماح   -  
رامي المهدي

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وبحوزتها (هاتف محمول “بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى” ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

صانعة محتوى الإدارة العامة لحماية الآداب الرقص صانعة محتوى بالجيزة

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