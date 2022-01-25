على أنغام المزمار .. نقابة سائقي الحنطور تهدى درعها لمحافظ أسوان

على أنغام المزمار البلدى وعرفاناً بالجميل وتقديراً للجهود المبذولة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتجميل ورفع كفاءة عربات الحنطور على مستوى المحافظة لإظهارها بالشكل الجمالى المطلوب أمام ضيوف المحافظة وزائريها ومواطنيها بإعتبارها من ضمن الرحلات السياحية التي يحرص عليها السائحين والزائرين قامت نقابة سائقى الحنطور وعدد من أصحاب العربات بإهداء درع النقابة لمحافظ أسوان تعبيراً صادقاً عن شكرهم لهذه الجهود المبذولة لهم .

ومن حانبه أكد اللواء أشرف عطية على حرص المحافظة للوقوف مع أصحاب وسائقى عربات الحنطور حتى يتم رفع كفاءتها وتجميلها بالكامل ، موضحاً بأنه بالنسبة لغير القادرين من أصحاب عربات الحنطور على إستكمال العمل بهذه المهنة ، فإن المحافظة تحرص على توفير البدائل لهم مراعاة للبعد الإجتماعى لظروفهم المعيشية والأسرية سيتم إحلال وتجديد عربات الحنطور بأكثر من بديل منها محلات بالسويقات الجديدة بتسهيلات وتيسيرات غير مسبوقة من خلال توفير مصدر رزق ثابت وآمن للأسر حيث سيتم التعامل مع عربات الحنطور على الواقع ، وليس الرخص الممنوحة من قبل .

وأقرأ أيضاً:

وفى أجواء وطنية صادقة تعكس قوة التلاحم وصلابة الجبهة الداخلية بين الشعب والجيش والشرطة قدمت مختلف فئات وطوائف المجتمع الأسوانى يتقدمهم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للواء هشام سليم مدير أمن أسوان ، وأيضاً لقيادات وضباط وأفراد الشرطة بمديرية الأمن أسوان وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ 70 حيث رافقه فى زيارته لمبنى مديرية أمن أسوان نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، وأحمد شعبان ، وبحضور القيادات الأمنية .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن هذه الزيارة تأتى عرفاناً وتقديراً لذكرى شهداء الواجب الوطنى من رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم الذكية وضربوا أروع الأمثلة فى الدفاع عن شرف الوطن ضد المحتل الغاشم عام 1952 ، ليتوج ذلك مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن رجال الشرطة ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية بالروح والنفس دفاعاً عن شرف الوطن والذى أصبح واحة للأمن والإستقرار بفضل العيون الساهرة من رجال القوات المسلحة والشرطة .

وأكد المحافظ على أن الجمهورية الجديدة تشهد مزيد بين التعاون بين كافة أجهزتها لعبور التحديات وإستكمال مسيرة البناء والتنمية فى كافة مناحى الحياة ، وهو ما يتجسد فى التنسيق والتعاون المستمر والمتواصل بين المحافظة ومديرية الأمن ومختلف الأجهزة الأمنية لتحقيق الإستقرار والسلم الإجتماعى فى جميع أنحاء أسوان لتكون واحة للأمن والآمان ، وهو ما يشعر به المواطنين والزائرين والسائحين على حد سواء .

نقابة ساقى الحنطور يشكروا محافظ أسوان

نقابة ساقى الحنطور يشكروا محافظ أسوان

نقابة ساقى الحنطور يشكروا محافظ أسوان