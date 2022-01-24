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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استبدال التوكتوك.. الانتهاء من تحديث منظومة النقل الجماعي في أسوان خلال مارس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن هناك إرادة قوية لإستكمال خطة تحديث منظومة النقل الجماعى سواء من خلال إحلال وتجديد باقى سيارات " البيك آب – الكبود " وإستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة على جميع خطوط السير بكافة أنحاء المحافظة حتى نهاية مارس القادم.

ووصل عدد السيارات التى تم تحديثها إلى 1185 سيارة حتى الآن منها 949 سيارة بمركز ومدينة أسوان ، و 182 بإدفو و 54 بنصر النوبة ، فى حين سيتم إتخاذ إجراءات صارمه مع السائقين المتقاعسين بمركزى دراو وكوم أمبو ، والذين لم يدرجوا ضمن منظومة التحديث .

جاء ذلك أثناء إجتماع المحافظ مع مسئولى البنك الزراعى المصرى بحضور مصطفى عبد العزيز رئيس قطاع أسوان ، وياسين عبد الصبور نقيب المعلمين ، بجانب المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، بالإضافة إلى نسمه ناجح مديرة إدارة المواقف بالمحافظة حيث يأتي ذلك فى إطار الرؤية المتكاملة والجهود المبذولة لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى لكافة مدن ومراكز المحافظة.

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وأشاد اللواء أشرف عطية بالتجاوب والتفاعل الكبير من السائقين على مستوى مراكز ومدن أسوان وإدفو ونصر النوبة للدخول فى منظومة التحديث لوسائل النقل الجماعى والتي ساهمت في توفير وسيلة نقل حضارية وآمنة ، بالإضافة إلى إظهار الشكل الجمالى ، وخاصة مع تطبيق الهوية البصرية الممتد من التراث الأسوانى الأصيل .

وأكد المحافظ، أنه لأول مرة سيتم إحلال وتجديد عربات الحنطور وإستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة أو حصول أصحابها على محلات بالسويقات الجديدة بتسهيلات وتيسيرات غير مسبوقة لمراعاة البعد الإجتماعى والظروف المعيشية لهم من خلال توفير مصدر رزق ثابت وآمن للأسر وذلك بواسطة البنك الزراعى المصري، حيث سيتم التعامل مع عربات الحنطور على الواقع ، وليس الرخص الممنوحة من قبل .

ووجه أشرف عطية بسرعة إعداد دراسة وقاعدة بيانات متكاملة لآلية إحلال وتجديد عربات التوكتوك والتروسيكل لإستبدالهما بسيارات المينى فان والربع نقل بما يحقق الصالح العام ، بالإضافة إلى مراعاة البعد الإجتماعى أيضاً لأصحاب هذه المركبات ، منوهاً إلى الشراكة البناءة مع البنك الزراعى المصرى والذى يقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمجتمع الأسوانى فى ظل التوسع لزيادة عدد الفروع إلى 6 فروع بعد إفتتاح فرعى بنبان بدراو ، والكرنك بكلح إدفو .

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