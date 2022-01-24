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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجهولون يخطفون شخصا في أسوان بسبب ابتزاز فتاة على فيس بوك

أرشيفية
أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر من موظفة بـأحد المستشفيات  - مقيمة بدائرة المركز قررت بحضور 4 أشخاص للشقة سكنها واقتيادهم لزوجها تحت تهديد السلاح الأبيض (مطواة) وعصي خشبية استقلالهم سيارة ربع نقل ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان ، وتضييق الخناق عليهم أطلقوا سراح المجنى عليه بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان .

تم اصطحابه إلى مركز شرطة إسنا ومناقشة المجنى عليه قرر قيام سالفي الذكر باصطحابه من منزله عقب تهديده على النحو المشار إليه، والتوجه به لمحل إقامتهم بدائرة مركز شرطة إدفو والتعدى عليه بالضرب و إكراهه على توقيع (12إيصال أمانة و10 عقود بيع أراضي) ،وذلك احتفاظه ببعض الصور الخاصة بزوجة وكريمة أحد المتهمين عقب تحصله عليها من الصفحة الخاصة بها من موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " وإنشائه حساب وهمى على ذات المواقع، وابتزاز زوجها وطلب مبالغ مالية نظير عدم نشر تلك الصور.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (الأداتين - السيارة المستخدمين فـي الواقعة) و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن إيصالات الأمانة وعقود البيع ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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فيما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (7486) شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7439) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (47) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (698) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (167) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (858) أرجيلة.

 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية ..

أسوان وزارة الداخلية مديرية أمن الأقصر مركز شرطة إسنا فيس بوك ابتزاز فتاة

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