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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات لـ 10 متهمين وإعفاء 6 آخرين من العقوبة في قضية رشوة البترول

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس حكمها علي 10 متهمين بينهم مسئولون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية بطلب وتلقى رشوة ، بالسجن ٣ سنوات لثلاث متهمين وعزلهم من الوظيفة ومصادر مبالغ الرشوة، وإعفاء ٦ من المتهمين من العقوبة وبراءة متهم.


صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ، محمود كمال، وخالد عبدالغفار ، وأمانة سر جورج ماهر ، ممدوح غريب.

وأوضحت التحقيقات أن عضو هيئة الرقابة الادارية  شهد بانه وردت له معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها طلب المتهمين الاول "اشرف .ع" مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعد نائب الشركة والثانى "سعد.ع" خبير مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول والثالث "عبدالعال.ع" نائب رئيس الهيئة العامة للبترول مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من كلا من المتهمين "كريم.ع" و"هاشم .م" و"تاليه .ا" بوساطة المتهمة " شرين.ك" و" حسام.ن" و"سمير.ا" و "ايفون.ع" مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والاسعار للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول ، وتيسير المقابلة مع الشركات الاجنبية التى يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية وذلك بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين سالفى الذكر.

فاستصدر اذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تدور بينهم واسفر تنفيذ ذلك الاذن عن محادثات هاتفية فيما بينهم تدور حول الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول "وطلب واخذ المتهم الاول من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعه والثامن عطايا على سبيل الرشوة تمثلت في اقامه له ولاسرته في احد الفنادق بالاسكندرية بقيمة 20 الف جنيه واقامة اخري باحد فنادق العين السخنه وهاتف محمول ماركة سامسونج يمبلغ 5800 جنيه وامدهم بمعلومات عن المناقصات المطروحه من الهيئة محل عمله وعروض الشركات المقدمه ويسر لهم المقابله مع الشركات الاجنبية التى يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية .

كما طلب وأخذ المتهم الثانى سعد من المتهم الرابع بواسطة المتهمين السابعة والسادسة بوساطة المتهمين السابعة والثامن والتاسع والعاشرة مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والاسعار والمناقصات بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشدين.

وجاءت أسماء المتهمين كالاتي:
أشرف عبد المحسن وسعد عيد، وعبد العال عرفة، و كريم عطا الله، و هاشم محمد، و تانيا إبراهيم، وشيرين عادل، وحسام ناجي، و سمير أحمد، و أيفون عزت.

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