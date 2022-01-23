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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في لقائه بوفد الهلال الأحمر.. محافظ أسوان يشيد بالدور المجتمعي والإنساني للجمعية

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان بوفد جمعية الهلال الأحمر

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور المجتمعى والإنسانى لجمعية الهلال الأحمر المصرى بإعتبارها أحد رموز العمل الإجتماعى والتى تعتمد عليها المحافظة للتدخلات السريعة، وخاصة فى أوقات الأزمات، وهو الذى تمثل فى احتواء تداعيات السيول الأخيرة فى نوفمبر الماضى.

 

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بالدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى للهلال الأحمر والوفد المرافق له ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وعلى مبارك أمين عام الصندوق ، وأحمد عبد العزيز مدير عام الجمعية بأسوان .

 

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن هناك تعاون بناء ومثمر بين المحافظة ، وكافة مؤسسات المجتمع المدنى والجهود التطوعية وفى مقدمتها الهلال الأحمر الذى له مصداقية على مدار 110 سنة ، لتعتبر منارة مجتمعية على مر التاريخ ، موضحاً بأن هذا الدور الحيوى ساهم فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، والمواطنين الذين فى حاجة تقديم خدمات طبية ومجتمعية عاجلة .

 

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ومن جانبه كشف الدكتور رامى الناظر بأن جمعية الهلال الأحمر تواصل سلسلة خدماتها لدعم متضررى السيول حيث تم تنظيم عدة قوافل تضم مساعدات عينية ومالية وإغاثة داخل المناطق المتضررة ، بالإضافة إلى القافلة الحالية التي ستقدم هدايا لأطفال هذه الأسر عبارة عن شنط للمطهرات والمستلزمات الطبية والمدرسية ، علاوة على حقيبة الدعم النفسى والألعاب سيتم توزيعها من خلال الجمعية داخل المناطق التى تضررت من السيول بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى .

وأشار رامى الناظر إلى أن هذا يتوازى مع عقد العديد من ندوات التوعية للمواطنين من خلال المتطوعين وذلك بدعم من محافظة أسوان ، فضلاً عن توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة لفتح مراكز تلقى لقاح كورونا داخل مقرات الهلال الأحمر ، ومنها مقر أسوان مساهمة فى تسهيل حصول المواطنين على هذه اللقاحات لحمايتهم وتطعيمهم على الوجه الأكمل .. وفى نهاية اللقاء أهدى المدير التنفيذى للهلال الأحمر درع الجمعية لمحافظ أسوان تقديراً على دعمه المستمر لجهود الهلال الأحمر وللعمل التطوعى بشكل عام .

وكان قد واصل فريق عمل لجنة حياة كريمة جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من أجل دفع العمل ورفع معدلات ونسب التنفيذ وضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة من أجل تلبية المطالب الجماهيرية وتوفير حياة كريمة للأهالى بمختلف القرى والنجوع المستهدفة بمراكز أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو .

لقاء محافظ أسوان بوفد جمعية الهلال الأحمر
لقاء محافظ أسوان بوفد جمعية الهلال الأحمر
لقاء محافظ أسوان بوفد جمعية الهلال الأحمر
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