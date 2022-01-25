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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمان تترأس اجتماع العمل الدولية| تفاصيل

عمان
عمان

ترأست سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العمل اجتماع منظمة العمل الدولية حول تأثير الرقمنة على القطاع المالي عبر الاتصال المرئي بحضور ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من الدول الأعضاء.

يأتي ترؤس السلطنة لهذا الاجتماع المهم كونها عضوًا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة 2021- 2024 ولإسهاماتها في تعزيز العمل الدولي المشترك بما يحقق مبادئ وأهداف هذه المنظمة، وفق صحيفة الشبيبة.

ناقش الاجتماع التحديات والفرص للنهوض بالعمل اللائق في القطاع المالي، والسياسات والممارسات المتبعة للتعامل مع تأثير الرقمنة على القطاع المالي.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة  العمانية عن تسجيل 2079 إصابة جديدة بفيروس كورونا حالة وفاة واحدة وتعافي 599 حالة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 59 حالات فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 199 ووصل العدد في العناية المركزة إلى26 مريض.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا "كوفيد19" في السلطنة 326164 إصابة ، و بلغ إجمالي الوفيات 4130 وفاة ، بينما بلغ إجمالي المتعافين 307003شخص.

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